В Татарстане снимут фильм о студенческих отрядах

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На портале госзакупок появился аукцион на создание документального фильма о татарстанских студенческих отрядах. Исполнитель контракта должен будет самостоятельно и за счет своих технических средств, после чего передать Министерству по делам молодежи и спорту РТ 20 DVD-дисков со снятым фильмом.