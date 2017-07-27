Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
"Ну пусть поправляется": Путин о состоянии здоровья Грефа
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане снимут фильм о студенческих отрядах

Стоимость создания документального фильма не превышает 980 тысяч рублей.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На портале госзакупок появился аукцион на создание документального фильма о татарстанских студенческих отрядах. Исполнитель контракта должен будет самостоятельно и за счет своих технических средств, после чего передать Министерству по делам молодежи и спорту РТ 20 DVD-дисков со снятым фильмом.

Максимальная сумма контракта составит 980 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ОАО «Сетевая компания» приступает к завершающему этапу строительства ВЛ 220 кВ Щелоков – Центральная
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
Суд отправил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний РФ остановить отток пилотов
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь