В Татарстане снимут фильм о студенческих отрядах
Стоимость создания документального фильма не превышает 980 тысяч рублей.
Стоимость создания документального фильма не превышает 980 тысяч рублей.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На портале госзакупок появился аукцион на создание документального фильма о татарстанских студенческих отрядах. Исполнитель контракта должен будет самостоятельно и за счет своих технических средств, после чего передать Министерству по делам молодежи и спорту РТ 20
Максимальная сумма контракта составит 980 тысяч рублей.