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10:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Правительство РФ отметило волгоградскую спортсменку наградой

Легкоатлетке объявлена благодарность за активное участие в законодательной деятельности.

Сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева получила благодарность от Правительства РФ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, спортсменка заслужила награду за активное участие в законодательной деятельности и развитие парламентаризма. «Распоряжение о награждении было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым», — добавили в Думе.

Напомним, что Татьяна Лебедева является олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину. С октября 2014 года начала представлять в Совете Федерации Федерального Собрания РФ законодательный орган госвласти Волгоградской области. Являясь членом комитета Совета Федерации по социальной политике, работает над законопроектами в сфере социальной политики, физической культуры и спорта, молодежной политики, а также по вопросам законодательного регулирования подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году.

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