Правительство РФ отметило волгоградскую спортсменку наградой

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, спортсменка заслужила награду за активное участие в законодательной деятельности и развитие парламентаризма. «Распоряжение о награждении было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым», — добавили в Думе.

Напомним, что Татьяна Лебедева является олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину. С октября 2014 года начала представлять в Совете Федерации Федерального Собрания РФ законодательный орган госвласти Волгоградской области. Являясь членом комитета Совета Федерации по социальной политике, работает над законопроектами в сфере социальной политики, физической культуры и спорта, молодежной политики, а также по вопросам законодательного регулирования подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году.