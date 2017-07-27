Известная телеведущая Елена Николаева подоила кобылу в башкирской деревне

Источник: ГТРК Башкортостан

В студии их ждала известная телеведущая «Утра России» на телеканале «Россия 1» Елена Николаева. Как провела московская гостья каникулы в Башкоротостане, расскажет Инна Горина. Известную телеведущую Елену Николаеву телезрители уже привыкли видеть на канале «Россия».

А вот её появления в программе «Доброе утро Республика» жители Башкирии никак не ожидали. Тёплый приём Елена почувствовала даже через телефонные звонки в студию.

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Разузнав, что московская гостья приехала узнать, как живут обычные люди в нашей республике, а также открыть для себя башкирскую кухню, телезрители смело стали приглашать ведущую к себе в гости. А самые шустрые успели приехать на телецентр с гостиницами.

Из многочисленных приглашений Елена Николаева выбрала Архангельский район. И даже расстояние в сотню километров не остановили ведущую телеканала Россия. Уж слишком велико было желание познакомиться с деревенской жизнью.

По пути Елена вместе с нашими коллегами искренне восхищалась природой региона. А Башкортостан называла самой зеленой республикой. За интересной беседой и дорога прошла незаметно.

Телезрительница Гульфира Хазипова еще долго не могла поверить, что известная телеведущая приехала к ней домой в деревню Усаклы. А вот ее внук быстро нашел с Еленой общий язык. Не напугали москвичку и башкирские лошади. С энтузиазмом Елена впервые в жизни доила кобылу. Причем собрала большое количество молока. И все время приговаривала, глаза боятся, а руки делают. Но и это не все. Семья Шарафутдиновых охотно поделилась с гостьей секретами древнего производства кумыса.

Свежее кобылье молоко, которое Елена сама надоила, в бурдюке взбивала бишкеком. После призналась, — процесс не из легких. Елена Николаева родом из Ташкента, и поэтому хорошо знает пользу этого напитка. Но только здесь в Башкирии впервые увидела, как его производят.