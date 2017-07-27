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11:29 (мск), источник: ТАСС

Усадьба Jazz-2017 в Санкт-Петербурге пройдет в крупнейшем экологическом open-air

Москва, 27 июля 2017 г. /АртМания/. 2017-ый — это Год экологии в России и Четырнадцатая Усадьба Jazz сделает шаг за границы классического музыкального мероприятия. Концепция фестиваля заключается в создании уникальной экосистемы: чистая музыка — чистая природа.

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль пройдет в старейшей зеленой зоне Санкт-Петербурга — на Елагином острове. С 2012 года он имеет статус памятника природы регионального значения с Особо охраняемой природной территорией, на которой произрастает примерно 10 000 деревьев.

Усадьба Jazz напомнит всем о тех простых вещах, которые каждый из нас может сделать для сохранения природы. На собственном примере покажет, как оставить после себя «нулевой экологический след».

Символ Усадьбы Jazz 2017 — Дерево. Знаковым событием фестиваля станет озеленение Центрального парка. Большинство деревьев являются старовозрастными, и многие из них увядают по естественным причинам, поэтому их так важно заполнять новым посадочным материалом. В акции по высадке памятных растений в честь Года экологии примут государственные и общественные деятели, организаторы международного джазового фестиваля и корпоративные волонтёры.

Общими усилиями будет высажена «зелёная изгородь» из кустарников, которая преобразит одну из зон любимого петербуржцами парка. Организаторы акции — Росприроднадзор и Фонд «Экокультура». Генеральным партнером мероприятия выступило ПАО «Транснефть», а официальными партнерами ОАО «Сургутнефтегаз», корпорация «Сибирское здоровье» и ЗАО «Новосибирский электродный завод».

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Гости фестиваля также смогут присоединиться к Всероссийскому экологическому движению «Салатовая лента», получив у волонтёров символы Года экологии — салатовые ленты и семена цветов. «Мы надеемся, что акция поможет жителям Северной столицы задуматься о существующих экологических проблемах и сделать свой шаг к цветущей планете», — сообщают организаторы.

В этом году Усадьба Jazz проходит под лозунгом «фестиваль без пластика». Использование пластика сводится к минимуму, а собранный на фестивале — отправляется на переработку. Цель — показать гостям, что есть масса возможностей беречь планету в повседневной жизни. В этом году идею поддержали многие участники и партнеры. На площадке фестиваля будет организован раздельный сбор отходов, в рамках которого проект «Экологическая инициатива» соберет в специальные контейнеры пластиковые бутылки.

На Усадьбе Jazz дети смогут узнать много нового в рамках выездного эко-центра от государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». В интерактивном формате сотрудники центра расскажут о важности сохранения чистоты водоемов, о том, как можно заботиться о природе и почему её нужно беречь. Интересные опыты и эксперименты помогут сделать «диалог о важном» весёлым и запоминающимся.

Дети до 10 лет проходят на фестиваль бесплатно.

За годы существования на Усадьбе Jazz выступили более 1000 музыкантов, фестиваль стал важным явлением в музыкальной культуре страны. В этом году, музыкальный сезон открыли в Архангельском, 15 июля эстафету подхватил Екатеринбург. В Воронеже 22 июля фестиваль принял гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских — уникального памятника неоготики.

29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России — в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагинского дворца, построенного архитектором Карло Росси. Затем Усадьба Jazz приглашает в Конаково Ривер Клаб, чтобы провести вместе последние выходные лета — 25—27 августа. Завершится сезон 12—16 сентября фестивалем на горном курорте «Горки Город» в Сочи, на территории Красной Поляны.

Усадьба Jazz в Санкт-Петербурге — 29 июля 2017 года

Программа фестиваля начинается в 14:00.

Подробную программу можно найти на официальном сайте.

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