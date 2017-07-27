Жителей Владивостока ждет новый сезон отключений горячей воды

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Старт летне-осенних гидравлических испытаний во Владивостоке назначен на 31 июля. Они пройдут поэтапно и 18 сентября. На время их проведения поочередно во всех пяти районах города будет отключаться горячая вода. Первыми на себе это ощутят жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов. Об этом на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону и началу осенних гидравлических испытаний в АО «ДГК», рассказал Евгений Рожощенко, заместитель главного инженера филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», сообщает ИА PrimaMedia.

С 31 июля по 7 августа от горячего водоснабжения будут отключены жители Фрунзенского района и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 14 по 21 августа без ГВС останутся жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и Владивостокской ТЭЦ-2.

С 21 по 28 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 11 по 18 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района. Проверка Голдобинской теплотрассы, обеспечивающей подачу горячей воды потребителям от Владивостокской ТЭЦ-2, станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Стоит отметить, что уже завершены весенне-летние гидравлические испытания, благодаря которым энергетикам удалось выявить 96 неисправностей на магистральных трубопроводах во Владивостоке.

«Подчеркнем, что это те участки, где была высока вероятность возникновения порывов, и именно благодаря проведению гидравлических испытаний, своевременному выявлению и ремонту этих “слабых мест”, энергетики могут избежать аварий и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в холодное время года», — сказал Евгений Рожощенко.

Кроме этого, выполняется работа по перекладке (замене) теплотрасс во Владивостоке. На данный момент уже завершены работы по прокладке 420 метров трубопровода на улице Нижнепортовая, 184 метров на Народном Проспекте, к завершению близятся работы по прокладке 235 метров трубопровода на улице Калинина. Также выполнены работы, и сейчас производится подключение участка магистрального трубопровода протяженностью 232 метра на ул. Новоивановская, при этом диаметр труб на участке был увеличен с 820 мм до 1020 мм.

Всего в этом году филиал «Приморская генерация» планирует произвести замену более 3, 5 тысяч метров изношенных участков теплотрасс и восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях протяженностью более 4 тысячи метров. Безусловно, все это положительно повлияет на качество теплоснабжения потребителей в микрорайонах, где будут проводиться эти работы.

«Во время гидравлических испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. Это и позволяет выявить “слабые участки” на трубопроводах, а в последующем их устранить. При этом для обеспечения безопасности жителей Владивостока филиалом “Приморская генерация” АО “ДГК” принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств», — отметил Евгений Рожощенко.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» сообщает:

на период гидравлических испытаний от системы горячего водоснабжения будут отключены следующие потребители:

Этап I: с 31.07.2017 г. по 7.08.2017 г.

Владивостокская ТЭЦ-1.

Фрунзенского района полностью;.

Ленинского района, расположенные в границах улиц: Океанский проспект — Октябрьская — Партизанский проспект — проспект Красного Знамени — Гоголя — Державина — Полонского — Прапорщика Комарова — Уборевича — Светланская — Амурская — Толстого — Гоголя — Некрасовская -Державина, а также улицы Корабельная Набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома № 27,29, 37−48);.

Первореченского района по проспекту Острякова (дома № 2, 2а, 4а); Красного Знамени (дома № 35−51); Партизанский проспект (дома № 35а-53).

Этап II: с 14.08.2017 г. по 21.08.2017 г.

Центральная пароводяная бойлерная.

Руднева (дома № 1−13), Сабанеева, Сельская, Адмирала Юмашева (дома № 2 — 40), Адмирала Кузнецова (дома № 40а — 72), Луговая (дома № 35 — 55), Ладыгина (дома № 5 — 11), Баляева (дома № 58 — 64), Карьерная, Снеговая, Котельникова, Баляева (дома № 23 -27, и № 46−56), Тормозная, Стрелочная, Жигура, Аллилуева, Тобольская, Шилкинская, Толстого, проспект Красного Знамени (дома № 59 — 164), Некрасова, Гоголя, Державина, Фонвизина, Лермонтова, Аксаковская, Крылова, Щедрина, Народный проспект, Военное Шоссе № 1А, Мельниковская, Океанский проспект (дома № 90 — 165), Проходная, Круговая, Амурская (дома № 20, 55, 57, 84−88, 96), Бульварная, Нефтеветка, Партизанский проспект (дом № 62А).

Владивостокская ТЭЦ-2 (Фадеевская теплотрасса).

Ленинского района, расположенные в границах улиц:

Уборевича — Суханова — Некрасовского переулка — Аксакова — Всеволода Сибирцева — Буратской — Тунгусской — Зейской — Карской — Флотской — Адмирала Кузнецова — Черняховского — Ватутина — 3-ей Гарнизонной — Брестского переулка — Фадеева — Борисенко.

Этап III: с 21.08.2017 по 28.08.2017.

Объединенная котельная «Северная».

Советского района, расположенные в границах улиц: Бородинская, Русская, Багратиона, Кутузова, Давыдова, проспект 100-летия Владивостока, Лесная, Узбекская, Хивинская, Кирова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Енисейская, Татарская, Снеговая, Выселковая, Багратиона, микрорайон Снеговая Падь по ул. Адмирала Горшкова и Анны Щетининой, Волховская, Вострецова, Ильичева, Невская, Южно-уральская, Корнилова, Нахимова, Карбышева, Печорская, Колесника, Фирсова, Шошина, Иртышская, Гамарника, Овчинникова, Постышева, Тухачевского, Завойко, Ульяновская, Днепровская. Днепровский переулок, Камская, Камский переулок.

Этап IV: с 11.09.2017 г. по 18.09.2017 г.

Владивостокская ТЭЦ-2 (Голдобинская теплотрасса).

Первомайского района полностью.