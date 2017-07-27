Новосибирец отличился в Рио-де-Жанейро на математической олимпиаде

Еще пару дней назад Никита Добронравов покорял волны Атлантического океана, знакомился с достопримечательностями Рио-де-Жайнеро и защищал честь страны на Международной олимпиаде.

Сегодня он — гордость не только родителей и лицея, но и всего города. 112 стран-участников, шесть задач. На каждую — чуть больше часа. Знания высшей математики не обязательны, вычисления — лишь малая часть. Важен нестандартный подход. Увлекает именно процесс, поиск необычного и красивого решения.

— Во время решения ты очень много думаешь, процесс мышления увлекает за собой. Особенно, когда ты приходишь к результату. Когда решил легкую задачу, ничего интересного. А вот когда сложную, долго бился и пробил, это доставляет удовольствие и наслаждение, — говорит серебряный призер Международной математической олимпиады Никита Добронравов.

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Еще в четвертом классе Никита с братом-близнецом поступили в математический центр вместе с пятиклассниками. Школьную программу обогнали почти сразу. В старшей школе Никита занимал призовые места и по физике. После решил сосредоточиться на царице наук.

— В седьмом классе они пришли в кружок «Совенок», там их наставляли молодые ученые, аспиранты, студенты. Они ребят подхватили, обласкали, пригрели, чаем напоили. Объяснили, что математика — лучшая в мире наука, — говорит мама Светлана Добронравова.

Альма-матер юного математика — лицей № 130 им. Лаврентьева. По количеству призеров и победителей олимпиад — лидер в Новосибирске. Преподаватели играют важную роль в воспитании вундеркиндов.

— Научно-образовательная среда Академгородка, очень много людей с качественным образованием, закончивших НГУ, ФМШ, наш лицей, другие, люди работают в институтах СО РАН — думаю, наиболее чуткие дети чувствуют эти импульсы, волну. Здесь нужно не просто отбывать, учиться, а реализоваться по максимуму, — говорит директор лицея № 130 им. Лаврентьева Сергей Сопочкин.