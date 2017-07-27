В Уфе машину эвакуировали вместе с водителем

Не захотел покидать свою любимую машину автовладелец из Уфы. Забавный видеоролик был опубликован сегодня, 27 июля, в социальных сетях. На кадрах запечатлен эвакуатор, который перевозит ВАЗ-2106. Внутри салона спокойно сидит водитель, который держит руки на руле и курит.

— Хозяин не хочет отдавать свою машину. Сидит, кайфует, — комментирует автор видеоролика, опубликованного в сообществе «БашДТП».