В Уфе машину эвакуировали вместе с водителем
Необычный видеоролик снял житель башкирской столицы.
Не захотел покидать свою любимую машину автовладелец из Уфы. Забавный видеоролик был опубликован сегодня, 27 июля, в социальных сетях. На кадрах запечатлен эвакуатор, который перевозит ВАЗ-2106. Внутри салона спокойно сидит водитель, который держит руки на руле и курит.
— Хозяин не хочет отдавать свою машину. Сидит, кайфует, — комментирует автор видеоролика, опубликованного в сообществе «БашДТП».
Справедливости ради надо заметить, что эвакуатор, по всей видимости, частный и вряд ли он везет