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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе машину эвакуировали вместе с водителем

Необычный видеоролик снял житель башкирской столицы.

Не захотел покидать свою любимую машину автовладелец из Уфы. Забавный видеоролик был опубликован сегодня, 27 июля, в социальных сетях. На кадрах запечатлен эвакуатор, который перевозит ВАЗ-2106. Внутри салона спокойно сидит водитель, который держит руки на руле и курит.

— Хозяин не хочет отдавать свою машину. Сидит, кайфует, — комментирует автор видеоролика, опубликованного в сообществе «БашДТП».

Справедливости ради надо заметить, что эвакуатор, по всей видимости, частный и вряд ли он везет водителя-штрафника. Скорее всего, машину вызвал сам мужчина, чей автомобиль попросту не завелся или заглох.

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