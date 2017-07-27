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11:28 (мск), источник: РИА Крым

Светофоры на переходах и «зеленая волна» на проблемных участках дорог: новые инициативы ГИБДД Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). ГИБДД Крыма инициирует установку светофоров на пешеходных переходах в поселке Приморский Феодосийского региона.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

По его словам, это входит в комплекс мероприятий, которые призваны сократить время прохождения транспорта на участке трассы Береговое-Приморский- Феодосия.

«Специфика автотрассы Береговое — Приморский — Феодосия — это движение по одной полосе в каждую сторону, а количество транспорта, который идет, соблюдая дистанцию и скоростной режим, постепенно увеличивается. Поэтому увеличивается время проезда одного и того же участка. Мы промониторили ситуацию, внесли корректировки по движению транспорта, и время прохождения стало меньше в разы, чем было. Мы неоднократно выходили на Минтранс, “Крымавтодор”, чтобы там (в Приморском — ред.) установили бордюрные заграждения для пешеходов. Их установили, уменьшили количество пешеходных переходов — это тоже дало положительный результат. Чтобы войти в этот цикл движения транспорта, чтобы он был более удобен и безопасен для пешеходов, нами вынесено предложение об установке светофорных объектов на пешеходных переходах», — пояснил Борисенко.

Кроме того, в ГИБДД планируют перевести светофоры на проблемном участке дороги евпаторийского направления — от Прибрежного до города Саки — в режим «зеленой волны».

«Мы просматривали этот вопрос на совместном совещании с министром транспорта, было принято протокольное решение, они должны воплотить его в жизнь, чтобы три светофорных объекта, которые существуют в Саках, подключить на один режим, чтобы они работали в режиме “зеленой волны”. Сейчас, проезжая один перекресток на “зеленый”, мы тут же, через полкилометра, становимся на “красный”», — рассказал Борисенко.

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