Светофоры на переходах и «зеленая волна» на проблемных участках дорог: новые инициативы ГИБДД Крыма

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

По его словам, это входит в комплекс мероприятий, которые призваны сократить время прохождения транспорта на участке трассы Береговое-Приморский- Феодосия.

«Специфика автотрассы Береговое — Приморский — Феодосия — это движение по одной полосе в каждую сторону, а количество транспорта, который идет, соблюдая дистанцию и скоростной режим, постепенно увеличивается. Поэтому увеличивается время проезда одного и того же участка. Мы промониторили ситуацию, внесли корректировки по движению транспорта, и время прохождения стало меньше в разы, чем было. Мы неоднократно выходили на Минтранс, “Крымавтодор”, чтобы там (в Приморском — ред.) установили бордюрные заграждения для пешеходов. Их установили, уменьшили количество пешеходных переходов — это тоже дало положительный результат. Чтобы войти в этот цикл движения транспорта, чтобы он был более удобен и безопасен для пешеходов, нами вынесено предложение об установке светофорных объектов на пешеходных переходах», — пояснил Борисенко.

Кроме того, в ГИБДД планируют перевести светофоры на проблемном участке дороги евпаторийского направления — от Прибрежного до города Саки — в режим «зеленой волны».