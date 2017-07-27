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11:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Активные граждане» выберут дизайн упаковки конфет «Москва»

Дизайн обертки выбирают для конфет, рецепт которых еще разрабатывают ведущие кондитерские фабрики.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Голосование за лучший дизайн упаковки конфет «Москва» стартовало в проекте «Активный гражданин».

Конкурс, на участие в котором поступило 118 заявок, проводится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Из них в полуфинал вышли 12 проектов.

«Работы отбирались с учетом соответствия техническому заданию, оригинальности предложенного решения, качества исполнения», — сообщили в оргкомитете конкурса.

Полуфиналистами творческого состязания стали молодые дизайнеры и художники из Москвы и Санкт-Петербурга, Тулы и Краснотурьинска, Тамбова и Воронежа, Минска и Донецка. Все они представили свое видение упаковки конфет, которые, как и фирменный торт, будут носить имя российской столицы.

Для большинства участников это прекрасный шанс попробовать себя в необычном проекте и получить независимую оценку.

Например, поучаствовать в масштабном конкурсе дизайна давно мечтала Мария Хохлова, студентка шестого курса Высшей школы печати и медиаиндустрии (Москва). Архитектора из Санкт-Петербурга Дмитрия Мариныча вдохновила любовь к столице и желание творчески выразить ее в дизайне упаковки для конфет. Дизайнер Вероника Ефименко хотела бы оставить свой след в истории любимого города.

Художнице Марине Жданович из Минска импонирует то, что лучший проект выберут в ходе народного голосования. «Конкурс основан на выборе упаковки большим количеством людей. Интересно услышать мнение о своей работе», — отметила она.

Одновременно с конкурсом на лучшую упаковку проходит и конкурс на лучший рецепт новых конфет. Варианты разрабатывают ведущие кондитерские фабрики. Лучший рецепт представят на фестивале «Московское лето. Цветочный джем».

В продаже конфеты появятся к Дню города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября.

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