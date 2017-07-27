«Активные граждане» выберут дизайн упаковки конфет «Москва»
Дизайн обертки выбирают для конфет, рецепт которых еще разрабатывают ведущие кондитерские фабрики.
Дизайн обертки выбирают для конфет, рецепт которых еще разрабатывают ведущие кондитерские фабрики.
Голосование за лучший дизайн упаковки конфет «Москва» стартовало в проекте «Активный гражданин».
Конкурс, на участие в котором поступило 118 заявок, проводится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Из них в полуфинал вышли 12 проектов.
«Работы отбирались с учетом соответствия техническому заданию, оригинальности предложенного решения, качества исполнения», — сообщили в оргкомитете конкурса.
Полуфиналистами творческого состязания стали молодые дизайнеры и художники из Москвы и
Например, поучаствовать в масштабном конкурсе дизайна давно мечтала Мария Хохлова, студентка шестого курса Высшей школы печати и медиаиндустрии (Москва). Архитектора из
Художнице Марине Жданович из Минска импонирует то, что лучший проект выберут в ходе народного голосования. «Конкурс основан на выборе упаковки большим количеством людей. Интересно услышать мнение о своей работе», — отметила она.
Одновременно с конкурсом на лучшую упаковку проходит и конкурс на лучший рецепт новых конфет. Варианты разрабатывают ведущие кондитерские фабрики. Лучший рецепт представят на фестивале «Московское лето. Цветочный джем».
В продаже конфеты появятся к Дню города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября.