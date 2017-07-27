Ушастые фазаны поселились в новосибирском зоопарке

16 редких птиц привезли из Австрии. Перелет был долгий. Мюнхен, Москва. Потом 3 недели карантина в Новосибирске. И сейчас птиц заселили в новый дом. Они уже радуют гостей зоопарка.

Татьяна Певнева, заведующая международным отделом новосибирского зоопарка: «Путь у них был достаточно долгий, мы все очень переживали за птицу, но все они прилетели в хорошем состоянии, все были высажены на карантин, и благополучно прошли карантин. Сейчас ими могут любоваться наши посетители. Фазаны чувствуют себя прекрасно, адаптировались».