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11:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ушастые фазаны поселились в новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке сегодня можно увидеть ушастых фазанов.

16 редких птиц привезли из Австрии. Перелет был долгий. Мюнхен, Москва. Потом 3 недели карантина в Новосибирске. И сейчас птиц заселили в новый дом. Они уже радуют гостей зоопарка.

Татьяна Певнева, заведующая международным отделом новосибирского зоопарка: «Путь у них был достаточно долгий, мы все очень переживали за птицу, но все они прилетели в хорошем состоянии, все были высажены на карантин, и благополучно прошли карантин. Сейчас ими могут любоваться наши посетители. Фазаны чувствуют себя прекрасно, адаптировались».

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