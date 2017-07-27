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11:27 (мск), источник: СуперОмск

В Кировском округе Омска открыли долгожданный детский сад

В Кировском округе Омска на улице Мельничной открыли долгожданный детский сад на 180 детей. Как отмечается в мэрии города, группы укомплектованы персоналом, а оборудование соответствует ГОСТам.

«Историческая часть Кировского округа давно требовала постройки подобного учреждения, и решение о создании единого образовательного комплекса было очень своевременным. Строителям понадобилось чуть больше года, чтобы проект, созданный на бумаге, воплотился в реальное здание. Новый детский сад — это подарок омичам ко Дню города. Здесь есть все условия для ведения образовательного процесса. Помимо современных групповых комнат, удобных спален и раздевалок, мы постарались сделать комфортной и безопасной территорию образовательного учреждения. Приводя сюда своих малышей, родители могут быть спокойны: забота о детях, об их гармоничном развитии — наша главная задача», — цитирует мэрия Омска слова заместителя мэра по социальному блоку Ирину Касьянову.

Отмечается, что детский сад идет в комплексе с построенной ко Дню города школе № 53.

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