В Гусеве пешеход отсудил у водителя 150 тысяч рублей за ДТП
Автомобилиста также приговорили к одному году ограничения свободы.
Автомобилиста также приговорили к одному году ограничения свободы.
Житель Гусева отсудил у автомобилиста компенсацию морального вреда за ДТП. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
Авария произошла в вечернее время на улице Московской в Гусеве. По версии следствия, 49-летний водитель вовремя не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и сбил 70-летнего мужчину. Пенсионер пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения, которые расценили как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил водителя к одному году ограничения свободы. Он должен выплатить пешеходу 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.