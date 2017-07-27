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11:30 (мск), источник: Калининград.Ru

В Гусеве пешеход отсудил у водителя 150 тысяч рублей за ДТП

Автомобилиста также приговорили к одному году ограничения свободы.

Источник: Калининград.Ru

Житель Гусева отсудил у автомобилиста компенсацию морального вреда за ДТП. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла в вечернее время на улице Московской в Гусеве. По версии следствия, 49-летний водитель вовремя не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и сбил 70-летнего мужчину. Пенсионер пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения, которые расценили как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил водителя к одному году ограничения свободы. Он должен выплатить пешеходу 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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