В Гусеве пешеход отсудил у водителя 150 тысяч рублей за ДТП

Источник: Калининград.Ru

Житель Гусева отсудил у автомобилиста компенсацию морального вреда за ДТП. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла в вечернее время на улице Московской в Гусеве. По версии следствия, 49-летний водитель вовремя не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и сбил 70-летнего мужчину. Пенсионер пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.