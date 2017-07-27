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11:28 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области прокуроры обнаружили опасные детские аттракционы

Владелец развлекательного центра демонтировал их после проверки.

Источник: Новости Воронежа

В Борисоглебске прокуроры проверили работу детских аттракционов. Обнаружилось немало нарушений.

Так, владельцы многих объектов не проводили все нужные статистические и динамические испытания. Не было актов о допуске к эксплуатации. Также карусели не проходили ежегодное техническое освидетельствование и не ставили их на учет в Гостехнадзор.

«Нарушения технических регламентов к аттракционам создавало условия для причинения вреда жизни и здоровью детей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор внес руководителям компаний, эксплуатирующих аттракционы, требования устранить нарушения. После этого владелец одного из развлекательных центров демонтировал аттракционы для детей.

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