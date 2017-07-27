В Самаре аутисты впервые пойдут учиться в обычную школу

Привыкнуть к парте

Ване восемь лет, и у него аутизм. 1 сентября он пойдет в первый класс общеобразовательной школы в Южном городе. Для мамы Вани уже сам этот факт — огромная победа. У мальчика и других особых детей появилась возможность учиться «со всеми», а не в классе коррекции или дома с приходящими учителями.

Ваня стремительно передвигается по детской площадке и на первый взгляд ничем не отличается от остальной ребятни. На самом же деле ему нужен постоянный контроль со стороны взрослых. Мама говорит, что у мальчика вообще нет чувства страха и инстинкта самосохранения. Cложно предугадать, что он сделает в следующий момент: выбежит на дорогу, подойдет к незнакомцу, уйдет с игровой площадки без предупреждения.

— Поэтому первые полгода в школе Ваня и двое других ребят с аутизмом будут только привыкать к зданию и классной комнате. И, скорее всего, все четыре четверти уйдут на адаптацию к новым условиям и учителю, — предполагает директор школы Владимир Кильдюшкин.

Полтора года назад к Владимиру Михайловичу, тогда он был директором другой самарской школы, обратились родители детей, страдающих аутизмом. Среди них была и Ксения Миленькая, мама Вани. В общем, именно эта молодая женщина с неиссякаемой энергией и стала драйвером всего процесса, это в ее голове родилась мысль — искать пути открытия инклюзивного класса, чтобы ее особый сын ходил в школу. Ксении с мужем и двумя детьми ради появившейся цели даже пришлось уехать из обжитой квартиры в Нальчике и арендовать жилье в Самаре. В Центральной России реализовать эту инициативу, говорит женщина, гораздо легче, чем на Кавказе. А Самару выбрали потому, что нашли здесь поддержку директора. Да и поближе к родственникам переехали — у Ксении родители живут в одном из городов области.

— Для нас главное — особого ребенка социализировать, а это можно сделать только через обучение с обычными детьми, — рассказывает Ксения. — Пока есть мы, мама и папа, они не останутся без помощи. Но каждый родитель особого ребенка задает себе вопрос: «А что с ним будет, когда меня не станет?». К сожалению, аутизм — это навсегда. И, как это ни печально, многие родители задерживаются на этапе отрицания диагноза либо годы блуждают в поисках чудо-таблетки, упуская время, когда надо было действовать. Я категорически не хочу, чтобы Ваня полностью зависел от младшего брата. Моя задача сделать так, чтобы он на 70 процентов мог обслуживать себя сам, в том числе обеспечивать себя. А школа — это модель мира, на примере которой можно научить особого ребенка жить в обществе.

Помощник на уроке

Изучать опыт коллег, которые успешно занимаются инклюзией аутистов в общеобразовательный процесс, Ксения вместе с Владимиром Михайловичем ездили в прошлом году в Москву. К тому моменту у мамы Вани уже был сертификат специалиста АBA-терапии (метод прикладного анализа поведения, который считается сегодня одним из эффективных при коррекции аутизма) и своя благотворительная организация «Возможность» (для социальной интеграции особых детей), созданная ею вместе с другими неравнодушными родителями.

В новой редакции закона об образовании законодательно закреплена инклюзивная форма обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями. А в этом июле Минобр РФ выпустил рекомендации касательно инклюзии и ресурсных классов.

После поездки в столицу еще больше убедились, что ресурсному классу — быть. Правда, в разговоре директор настаивает, что это скорее методологическое понятие. Ведь дети будут закреплены за обычным классом — точнее за двумя. По образовательным нормам в одном классе не может быть более двух аутистов. А пока в школу зачислены трое первоклассников с таким диагнозом.

Директор скромничает, когда говорит, что для открытия класса никакой смелости ему не требовалось. И только позже оговаривается, что смелость в том, чтобы взять ответственность за результат. Очень хочется верить, что у педагога и его команды все получится. Ведь у них есть не только молодой учительский задор и знания, но также и помощь родителей, коллег и всероссийского благотворительного фонда «Выход», поддерживающего проекты помощи людям с аутизмом. Все вместе в Самаре они хотят создать модель инклюзивного класса для особых ребят и показать, что она работает. Успешный опыт столицы просто необходимо распространять на регионы. В перспективе на основе этой модели появится возможность принимать в общеобразовательную школу (в обычные, а не коррекционные классы) детей с другими ментальными нозологиями — ДЦП, синдромом Дауна и так далее.

За счет средств фонда «Выход», как рассказывает Ксения, обучили тьютеров — набирали из студентов коррекционного факультета самарского педагогического вуза. Тьютеры — это помощники, которые закреплены за каждым особым ребенком в школе. Они помогают ему осваивать материал и фиксируют достижения особого ученика, сравнивают его успехи от урока к уроку, ото дня к дню, имеют возможность оперативно принимать решения. А решения в отношении каждого ученика — индивидуальные. Возможно, один из ребят через полгода, а другой — через год будет готов к тому, чтобы сначала несколько минут провести на обычном уроке музыки или рисования, а потом высидеть весь урок…

Научить учиться

Как пояснили «РГ» в министерстве образования Самарской области, под понятием «ресурсный класс» подразумевается особая образовательная модель для учащихся с расстройствами аутистического спектра. Классами при таком подходе считаются отдельные школьные помещения. Дети с особенностями развития занимаются по индивидуальным программам. Но часть уроков они посещают вместе с обычными школьниками, и со временем доля совместных занятий увеличивается. Специалисты надеются, что в итоге ребенок с аутизмом начнет постоянно учиться в общем коллективе. Главный вопрос, считают в региональном министерстве, — в кадрах. Тьютер в инклюзии должен знать методологию работы с детьми с ограниченными возможностями. Но вот вузов в стране, которые готовят специалистов, знающих особенности работы с инвалидами, — только два. В одном из самарских высших учебных заведений, по данным областного минобра, был набор на обучение тьютерству в инклюзии. Правда, бюджетных мест на курсе не было. А это большая проблема.

Татьяна Козлова, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области:

— В новой редакции закона об образовании законодательно закреплена инклюзивная форма обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями. А в этом июле Минобр РФ выпустил рекомендации касательно инклюзии и ресурсных классов. Когда мы говорим о барьерах на пути к достойной жизни, в том числе о вопросах получения образования детьми с ограниченными возможностями, мы имеем в виду не только физические препятствия, но также и межличностные коммуникации со здоровым населением. Важно, чтобы особых ребят принимали и поддерживали взрослые и другие дети.

Кстати

В этом году в Самаре открылся первый ресурсный центр инклюзивного образования на базе школы N101. Его задача — помочь школьникам с разными формами инвалидности влиться в образовательный процесс, быстрее адаптироваться. А педагоги, в свою очередь, получат новый опыт, который потом, как планируется, будут передавать своим коллегам из других школ. В ресурсной комнате самое современное оборудование и материалы для адаптации детей с ограниченными возможностями. Класс оснастили специальной клавиатурой для ребят с ДЦП, коммуникаторами невербального общения, системой «Нумикон», тактильными дорожками, оборудованием для слабослышащих детей и незрячих, а также другими приспособлениями.

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