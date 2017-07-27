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11:46 (мск), источник: "Российская газета"

Экспедиция отыщет на перевале новое место гибели группы Дятлова

Первого августа на перевал Дятлова, где зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, выдвигается очередная экспедиция.

Она будет искать место, где разворачивалась трагедия, но не общепринятое, а то, которое не фигурирует в официальных документах.

Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич считает, что для этого есть все предпосылки. «В процессе расследования многие участники пришли к выводу, что место гибели туристов было другое, не то, которое указано в уголовном деле», — отметил он в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Поскольку, согласно его теории, смерть туристов наступила в результате взрыва, указать на участок тайги, где это случилось, могут какие-то сохранившееся с тех времен следы — сломанный лес, проплешины. Что-то, что природа не смогла залечить и за 58 лет. Например, как в случае с Тунгусским метеоритом, упавшим в сибирской глуши в июне 1908 года: вывал тайги заметен в тех краях даже спустя сто лет.

Для изучения местности в районе перевала этим летом будут использовать квадрокоптеры и металлоискатели. С помощью последних, в частности, планируется отыскать артефакты на месте стоянки дятловцев, если таковую обнаружат беспилотники.

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