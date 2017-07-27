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11:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Власти Екатеринбурга отказались устраивать пляж на Городском пруду

Чиновник мэрии озвучил причины отказа от «проекта».

Власти Екатеринбурга отказались от идеи оборудовать пляж в районе Городского пруда, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом сообщил зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий в программе «Сумма мнений» на телеканале ЕТВ. По словам чиновника, он не считает реализацию данного проекта возможной: «Это слишком близко от плотины Городского пруда и небезопасно. А построить пляж и запретить на нем купаться — как-то нелогично».

Напомним, после того, как из-за ремонта Макаровского моста на пруду спустили воду, с таким предложением выступил в Facebook начальник отдела по работе с органами госвласти и местного самоуправления, бывший пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков. На своей странице он организовал своеобразный опрос. «Если оставить уровень воды таким, согласились бы вы отдыхать на этом пляже после его прочистки и обновления песка?» — спросил он у своих читателей. По мнению Сухорукова, оборудованный пляж в центре города мог бы стать изюминкой Екатеринбурга.

Стоит также отметить, что накануне, 26 июля 2017 года, на глади обмелевшего пруда появилось огромное масляное пятно, которое стремительно разрастается. На данный момент областная прокуратура проводит по факту этого ЧП проверку.

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