Власти Екатеринбурга отказались устраивать пляж на Городском пруду
Чиновник мэрии озвучил причины отказа от «проекта».
Чиновник мэрии озвучил причины отказа от «проекта».
Власти Екатеринбурга отказались от идеи оборудовать пляж в районе Городского пруда, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом сообщил зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий в программе «Сумма мнений» на телеканале ЕТВ. По словам чиновника, он не считает реализацию данного проекта возможной: «Это слишком близко от плотины Городского пруда и небезопасно. А построить пляж и запретить на нем купаться —
Напомним, после того, как
Стоит также отметить, что накануне, 26 июля 2017 года, на глади обмелевшего пруда появилось огромное масляное пятно, которое стремительно разрастается. На данный момент областная прокуратура проводит по факту этого ЧП проверку.