Власти Екатеринбурга отказались устраивать пляж на Городском пруду

Об этом сообщил зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий в программе «Сумма мнений» на телеканале ЕТВ. По словам чиновника, он не считает реализацию данного проекта возможной: «Это слишком близко от плотины Городского пруда и небезопасно. А построить пляж и запретить на нем купаться — как-то нелогично».

Напомним, после того, как из-за ремонта Макаровского моста на пруду спустили воду, с таким предложением выступил в Facebook начальник отдела по работе с органами госвласти и местного самоуправления, бывший пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков. На своей странице он организовал своеобразный опрос. «Если оставить уровень воды таким, согласились бы вы отдыхать на этом пляже после его прочистки и обновления песка?» — спросил он у своих читателей. По мнению Сухорукова, оборудованный пляж в центре города мог бы стать изюминкой Екатеринбурга.