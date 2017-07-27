Легендарная уральская группа «Чайф» снова выступит на Дне города в Екатеринбурге
Легендарная уральская группа «Чайф» выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге.
Легендарная уральская группа «Чайф» выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети.
«Екатеринбургу — подарок! В День города, 19 августа, ЧАЙФ сыграет на Площади 1905 года, в рамках Ural Music Night. Приглашены все!», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что «Чайф» не в первый раз выступает на Дне города в уральской столице: так, в прошлом году группа отыграла концерт вместе с «Сансарой».