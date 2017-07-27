Легендарная уральская группа «Чайф» снова выступит на Дне города в Екатеринбурге

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети.

«Екатеринбургу — подарок! В День города, 19 августа, ЧАЙФ сыграет на Площади 1905 года, в рамках Ural Music Night. Приглашены все!», — говорится в сообщении.

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