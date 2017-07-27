Генеральная репетиция парад ко Дню ВМФ пройдет в Балтийске
В ней примут участие более 30 боевых кораблей и судов, порядка 1,5 тысячи военнослужащих.
В ней примут участие более 30 боевых кораблей и судов, порядка 1,5 тысячи военнослужащих.
28 июля в Балтийске состоится генеральная репетиция парад ко Дню ВМФ, сообщает
Руководить парадом будет командующий Балтийским флотом
Репетиция
«На генеральной репетиции будут продемонстрированы прохождение отряда ракетных катеров и имитация нанесения ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы противоминного обеспечения тральными силами, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, высадки морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами и другие элементы боевой подготовки», — рассказали на Балтфлоте.
В праздновании примут участие более 30 боевых кораблей и судов, порядка 1,5 тысячи военнослужащих.
Напомним, что сам праздник военные моряки будут отмечать в воскресенье, 30 июля.