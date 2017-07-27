Генеральная репетиция парад ко Дню ВМФ пройдет в Балтийске

Источник: Аргументы и факты

28 июля в Балтийске состоится генеральная репетиция парад ко Дню ВМФ, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Руководить парадом будет командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. Перед началом праздника он обойдет на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравит моряков с праздником.

Репетиция водно-спортивного праздника начнется с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!». Далее последует прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу Балтийска.

«На генеральной репетиции будут продемонстрированы прохождение отряда ракетных катеров и имитация нанесения ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы противоминного обеспечения тральными силами, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, высадки морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами и другие элементы боевой подготовки», — рассказали на Балтфлоте.

В праздновании примут участие более 30 боевых кораблей и судов, порядка 1,5 тысячи военнослужащих.