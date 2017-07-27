Жители Петербурга споют с «Хором Турецкого» караоке на Дворцовой площади в День ВМФ

Источник: РИА "Новости"

Все желающие вместе с «Хором Турецкого» смогут исполнить любимые песни нескольких поколений, сообщили в четверг организаторы мероприятия.

В едином порыве хором вместе с “Хором Турецкого” 10 тыс. людей споют любимые песни нескольких поколений. Лучшие песни России прозвучат от женского лица — арт-группы Soprano Турецкого. Энергетика таких “Праздников песни” зашкаливает, масштаб потрясает.

Кроме того, для любителей селфи будет проведена акция «#Всегдарядом». Как отмечают организаторы, «активные пользователи социальных сетей смогут увидеть свои фотографии в режиме реального времени на больших экранах на Дворцовой площади».

«Праздник песни» — музыкальный формат, когда вместе с «Хором Турецкого» 10 тыс. человек поют любимые песни нескольких поколений. Идея проекта зародилась во время творческой встречи с президентов РФ Владимиром Путиным. С 2015 года «Праздник песни» был проведен в более чем в 35 городах России, а также в Беларуси и Казахстане.

В мае 2017 года во время президентского приема Михаил Турецкий пригласил Владимира Путина принять участие в «Празднике песни» в Петербурге и спеть вместе с народом песню «С чего начинается Родина».

Мероприятие состоится под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Регистрация участников будет открыта до 20 октября.