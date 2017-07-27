Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Саакашвили ответил на лишение его украинского гражданства
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Результаты липосакции: Анохина показала тело в бикини
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Политические битвы
12:52 (мск), источник: ТАСС

Жители Петербурга споют с «Хором Турецкого» караоке на Дворцовой площади в День ВМФ

Санкт-Петербург, 27 июля. /ТАСС/. «Праздник песни», который еще называют «народным караоке», пройдет на Дворцовой площади 30 июля, в День Военно-морского флота под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Источник: РИА "Новости"

Все желающие вместе с «Хором Турецкого» смогут исполнить любимые песни нескольких поколений, сообщили в четверг организаторы мероприятия.

В едином порыве хором вместе с “Хором Турецкого” 10 тыс. людей споют любимые песни нескольких поколений. Лучшие песни России прозвучат от женского лица — арт-группы Soprano Турецкого. Энергетика таких “Праздников песни” зашкаливает, масштаб потрясает.

Кроме того, для любителей селфи будет проведена акция «#Всегдарядом». Как отмечают организаторы, «активные пользователи социальных сетей смогут увидеть свои фотографии в режиме реального времени на больших экранах на Дворцовой площади».

Читайте также
Атомный крейсер «Петр Великий» прибыл в Петербург для участия в параде

«Праздник песни» — музыкальный формат, когда вместе с «Хором Турецкого» 10 тыс. человек поют любимые песни нескольких поколений. Идея проекта зародилась во время творческой встречи с президентов РФ Владимиром Путиным. С 2015 года «Праздник песни» был проведен в более чем в 35 городах России, а также в Беларуси и Казахстане.

В мае 2017 года во время президентского приема Михаил Турецкий пригласил Владимира Путина принять участие в «Празднике песни» в Петербурге и спеть вместе с народом песню «С чего начинается Родина».

Мероприятие состоится под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Регистрация участников будет открыта до 20 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь