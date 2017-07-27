Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Миллиардер из РФ снялся в комедии, заработав за роль всего 1 руб.
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Анохина в купальнике позирует на острове Бали - СМИ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
13:26 (мск), источник: Sputnik.by

Очередной сбой компьютеров случился в ПП «Мядининкай»

Сейчас литовские таможенники ведут оформление большегрузных фур и легковых авто на въезд и на выезд в ручном режиме.

Источник: Reuters

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Мядининкай», сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Читайте также
Лукашенко: учения «Запад-2017» являются открытыми, и Беларусь приглашает огромное количество наблюдателей

Там отмечается, что сбой произошел в 10:00 четверга.

«Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских контрольных служб с 10:00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска “Мядининкай” (сопредельный белорусский пункт пропуска — “Каменный Лог”) в обоих направлениях производится в ручном режиме», — сообщает Госпогранкомитет.

Там посоветовали гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Об устранении неполадок литовская сторона проинформирует белорусских коллег дополнительно.

Между тем, как сообщили Sputnik читатели портала, в этот день выезжающие из Беларуси в Литву через «Каменный Лог», очереди на выезд из Беларуси наблюдались в этом пункте пропуска и до сбоя оборудования. Так, читателям портала пришлось прождать в легковом автомобиле оформления на выезд с 8:07 до 11:09. При этом они рассказали, что белорусскую границу прошли за 20 минут.

Сбой в работе компьютерного оборудования на литовской границе происходит не в первый раз. Так, в последний раз проблемы возникали 2 мая в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Лаворишкес», из-за чего произошли задержки с оформлением граждан и грузов. Восстановлена работа компьютеров была только 3 мая.

Сбои периодически случались и до этого.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Коммуналка подешевеет, но белорусы все равно будут платить больше
Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина ранили в ногу и спину
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь