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12:27 (мск), источник: Nur.kz

МИД: Казахстанцев в Египте могли задержать в ходе спецоперации

В настоящее время в Египте проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий.

Источник: Nur.kz

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, как проходит выяснение обстоятельств задержания казахстанских студентов в Египте, сообщает NUR.KZ.

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«По ситуации с нашими соотечественниками, задержанными правоохранительными органами Египта, сообщаем, что египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации об их местонахождении.

По заверениям египетских официальных властей, они здоровы и содержатся в безопасных условиях.

Посольство Казахстана в Каире продолжает требовать от властей разъяснений и обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам, — написал на странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

По неофициальной информации, в условияx действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории страны, в настоящее время в Египте проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий, способных нести угрозу национальной безопасности.

В этой связи посольство проводит среди казахстанских граждан, временно находящихся в Египте, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства и информирует об их законных правах при взаимодействии с правоохранительными органами.

«Руководство МИД Казахстана держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле.

Сегодня посол Казахстана в Каире вновь встретится с заместителем министра иностранных Египта по этому вопросу, — сообщил Жайнаков.

Напомним, стало известно, что двое пропавших в Египте казахстанцев являются магистрантами Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в Алматы, а еще четверо — студенты из других регионов страны.

Молодые люди вылетели в Египет 11 июля. Они намеревались провести там 1−2 месяца, чтобы повысить уровень знания арабского языка.

Позже стало известно, шестеро пропавших в Египте казахстанцев были задержаны полицейскими.

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