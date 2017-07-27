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12:27 (мск), источник: Деловое сообщество

На улице Большой Садовой в Ростове посадят 272 дерева

При этом 31 старое дерево придется срубить.

На улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону в рамках программы по благоустройству будет высажено 272 новых дерева. Как рассказал заместитель главы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус, места для них уже определены.

При этом 31 старое дерево придется срубить, однако в целом, после всех работ на главной улице Ростова будет расти 1095 деревьев.

Как сообщает одно из городских СМИ, донской губернатор Василий Голубев предложил вместо приствольных решёток для новых использовать камыш, как это делается в Москве. Планируется проработать возможность реализации таких мер.

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