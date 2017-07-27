На улице Большой Садовой в Ростове посадят 272 дерева
При этом 31 старое дерево придется срубить.
При этом 31 старое дерево придется срубить.
На улице Большой Садовой в
При этом 31 старое дерево придется срубить, однако в целом, после всех работ на главной улице Ростова будет расти 1095 деревьев.
Как сообщает одно из городских СМИ, донской губернатор Василий Голубев предложил вместо приствольных решёток для новых использовать камыш, как это делается в Москве. Планируется проработать возможность реализации таких мер.