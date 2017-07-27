На улице Большой Садовой в Ростове посадят 272 дерева

На улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону в рамках программы по благоустройству будет высажено 272 новых дерева. Как рассказал заместитель главы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус, места для них уже определены.

При этом 31 старое дерево придется срубить, однако в целом, после всех работ на главной улице Ростова будет расти 1095 деревьев.