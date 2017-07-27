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12:21 (мск), источник: АиФ Крым

Черняк сообщил, что Крым с начала года посетило около 2,5 млн туристов

Крым входит в пиковый период курортного сезона — Черняк.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму зафиксирован пиковый период летнего сезона — в республику массово приезжают туристы из разных регионов страны и стран ближнего зарубежья, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу Комитета местного парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Согласно данным Черняка, с января 2017 года Крым посетили около 2,5 млн отдыхающих.

«Мы входим в пиковый момент и подходим к отметке в 2,5 млн туристов с начала года», — подчеркнул он.

Черняк также отметил, что в начале этого месяца цифры были значительно ниже. Так, в начале июля Крым принял 1,5 млн отдыхающих. Уточним, что в прошлом году за аналогичный период курорты Крыма приняли больше туристов. Черняк объясняет сложившуюся ситуацию тем, что сейчас на полуостров добраться дороже, чем в другие регионы России. При этом, по его мнению, курорты республики остаются одними из самых востребованных среди россиян.

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