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12:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Вопросами сохранения Парамоновских складов займется рабочая группа

В состав группы войдут представители профильных министерств и ведомств, властей Ростова, а также инициативные жители региона.

Межведомственную рабочую группу по вопросам сохранения Парамоновских складов в Ростове, являющихся памятником федерального значения, планируется создать в ближайшее время.

Согласно информации из официальных источников, в состав группы войдут представители профильных министерств и ведомств Ростовской области, властей донской столицы, собственники, а также инициативные жители региона.

Мнение рабочей группы будет учтено при разработке проектов реконструкции Парамоновских складов.

Напомним, комплекс экспортных зерновых складов XIX века расположен на берегу Дона между проспектом Соколова и Университетским переулком. Самый старый корпус складов построен в середине XIX века, последний — в конце 1890-х годов. В настоящее время Парамоновские склады выставлены на аукцион.

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