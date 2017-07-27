Вопросами сохранения Парамоновских складов займется рабочая группа
В состав группы войдут представители профильных министерств и ведомств, властей Ростова, а также инициативные жители региона.
В состав группы войдут представители профильных министерств и ведомств, властей Ростова, а также инициативные жители региона.
Межведомственную рабочую группу по вопросам сохранения Парамоновских складов в Ростове, являющихся памятником федерального значения, планируется создать в ближайшее время.
Согласно информации из официальных источников, в состав группы войдут представители профильных министерств и ведомств Ростовской области, властей донской столицы, собственники, а также инициативные жители региона.
Мнение рабочей группы будет учтено при разработке проектов реконструкции Парамоновских складов.
Напомним, комплекс экспортных зерновых складов XIX века расположен на берегу Дона между проспектом Соколова и Университетским переулком. Самый старый корпус складов построен в середине XIX века, последний — в конце 1890-х годов. В настоящее время Парамоновские склады выставлены на аукцион.