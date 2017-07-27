Вопросами сохранения Парамоновских складов займется рабочая группа

Межведомственную рабочую группу по вопросам сохранения Парамоновских складов в Ростове, являющихся памятником федерального значения, планируется создать в ближайшее время.

Согласно информации из официальных источников, в состав группы войдут представители профильных министерств и ведомств Ростовской области, властей донской столицы, собственники, а также инициативные жители региона.

Мнение рабочей группы будет учтено при разработке проектов реконструкции Парамоновских складов.