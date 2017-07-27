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12:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Студентке из Воронежской области назначили стипендию правительства России

Светлана Аралова вошла в число лучших студентов-технологов страны.

Студентка из Репьевского села Россошки 23-летняя Светлана Аралова назначили стипендию правительства России. Девушка вошла в число лучших студентов-технологов страны. Светлана Аралова начнет получать стипендию в сентябре 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила сама Светлана в среду, 26 июля.

Министерство образования и науки РФ выделило 228 квот на 2017−2018 учебный год. Девушку удостоили поощрения за успехи в учебе и научной деятельности. Светлана Аралова учится на факультете экономики и управления в Воронежском госуниверситете инженерных технологий. Девушка — победитель и призер всероссийских и межрегиональных конкурсов и выставок. Студентка имеет публикации в научных изданиях «Актуальная биотехнология», «Пищевая промышленность» и «Вестник» и других. Научные статьи Светланы посвящены разработкам технологий безглютеновых продуктов. Например, о приготовлении кексов на основе муки из расторопши, амаранта и льна.

— Начала заниматься научной деятельностью на четвертом курсе по совету преподавателя Яны Домбровской. Одновременно готовилась к защите диплома бакалавра и поступлению в магистратуру. Благодаря высоким баллам в обучении с первого курса получаю повышенную стипендию и в течение двух лет — научную. Около года мне понадобилось для того, чтобы разработать технологию безглютенового продукта «Кекс на основе льняной и рисовой муки» и провести все виды контроля его качества. Недавно я подала заявку на патент, который будет готов через полгода, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Светлана Аралова.

Светлана также работает инспектором по контролю качества в одном из заведений общепита Воронежа.

Стипендия Правительства РФ — это поощрение студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.

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