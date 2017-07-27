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14:51 (мск), источник: Sputnik.md

На пляже Одессы появился опасный аттракцион

Отдыхающим из Молдовы нужно быть внимательными на пляжах Одессы, опасный аттракцион привел к первой жертве.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. На популярном в Одессе пляже «Ланжерон», где часто отдыхают граждане Молдовы, произошел неприятный инцидент, о котором сообщили местные СМИ.

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В качестве аттракциона там установили вышку для прыжков в воду. Как оказалось, владельцы не сумели обеспечить должную безопасность. В результате, как пишет украинская пресса, пострадала 15-летняя девочка.

Она поднялась наверх и совершила прыжок, который обернулся для нее неприятными последствиями. Девочка сильно ударилась головой и даже потеряла сознание. В результате ее увезли в больницу врачи скорой помощи.

Как пишет пресса, владельцы аттракциона тут же его убрали, чтобы не быть привлеченными к ответственности.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что в Одессе заработало новое подразделение — велопатруль, который должен следить за обстановкой между пляжами «Аркадия» и «Ланжерон».

Как сообщили в правоохранительных органах, в рядах «велокопов» будут служить не сотрудники патрульной полиции, а бойцы спецподразделения «Ягуар». При этом отдыхающие отмечают, что такие патрули, которые начали работу еще со вторника, и не всегда заметны на рабочем месте.

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