На пляже Одессы появился опасный аттракцион

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. На популярном в Одессе пляже «Ланжерон», где часто отдыхают граждане Молдовы, произошел неприятный инцидент, о котором сообщили местные СМИ.

В качестве аттракциона там установили вышку для прыжков в воду. Как оказалось, владельцы не сумели обеспечить должную безопасность. В результате, как пишет украинская пресса, пострадала 15-летняя девочка.

Она поднялась наверх и совершила прыжок, который обернулся для нее неприятными последствиями. Девочка сильно ударилась головой и даже потеряла сознание. В результате ее увезли в больницу врачи скорой помощи.

Как пишет пресса, владельцы аттракциона тут же его убрали, чтобы не быть привлеченными к ответственности.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что в Одессе заработало новое подразделение — велопатруль, который должен следить за обстановкой между пляжами «Аркадия» и «Ланжерон».