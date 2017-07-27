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12:39 (мск), источник: m24.ru

Тверскую улицу перекроют для укладки асфальта

Ограничения нужны, чтобы уложить асфальт единым ковром.

Источник: Москва 24

Тверскую улицу перекроют для движения автомобилей в выходные, с 5 по 7 августа, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта. С полуночи в субботу до пяти утра понедельника будет закрыт проезд на участке от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице, а также на площади Тверская Застава.

Ограничения нужны, чтобы уложить асфальт единым ковром. Новое покрытие будет ровным и прослужит дольше. Общая площадь верхнего слоя асфальтобетонного покрытия — 41 тысяча квадратных метров, длина участка — 1,6 километра.

Для укладки дорожного покрытия задействуют 450 единиц техники и более 340 человек. Также понадобится около 8,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

Движение также перекроют в семи переулках, которые примыкают к этому участку Тверской. Речь идет о Благовещенском, Мамоновском, Малом Палашевском, Старопименовском, Дегтярном, Настасьинском и Большом Путинковском переулках.

Объехать Тверскую можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным улицам и переулкам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

Уточняется, что на 1-й Тверской-Ямской улице движение перекроют полностью, а на прилегающих улицах — частично. Проезд также ограничат на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большая Грузинская до их пересечения с 1-й Брестской улицей. Также будет закрыто движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.

Комментарии
1
Сергей Сергеев
опять....перекрытия....как задолбало уже это благоустройство
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