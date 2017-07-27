Пчелиный рой около детской поликлиники вызвал переполох в Оби

Пчеловод голыми руками и без защиты собирает пчел в центре города, — такое видео появилось 27 июля в паблике «Инцидент-Новосибирск», и очень быстро стало набирать просмотры.

Как пояснил местный житель Василий, пчелы, по-видимому, сбежавшие с пасеки, облюбовали куст рябины возле детской поликлиники в Оби. Поскольку это представляло опасность находившимся поблизости людям, было принято решение убрать куст. На помощь пришел местный житель, который имеет собственную пасеку. На видео понятно, как он подставил пустую рамку к клубку пчел и терпеливо дожидается, пока они сбегут с куста рябины в предложенное им новое жилище.

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— Это вторак (прим. ред. — второй пчелиный рой, вылетевший из пчелиной семьи с молодой неплодной маткой), средний по размеру рой, здесь может быть несколько маток, — неторопливо комментирует мужчина. — А вот, вижу, пошла матка… Отвезу на пасеку для укрепления семьи.

Рамку пчеловод поставил в небольшой короб, после чего осталось дождаться, когда пчелы соберутся с куста и веток. Мужчина, снимавший видео, комментировал: «Движется как вода».

В «Инциденте» люди комментируют происходящее: «Жуть какая», «мужик бессмертный».

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