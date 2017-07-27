В Казани более 200 человек претендуют на 11 мест парк-менеджеров

Источник: РИА Новости

«За две недели заявочного этапа открытого конкурса на должность парк-менеджеров городских общественных пространств Казани было принято 216 резюме, таким образом, конкурс составил почти 20 человек на место», — сказал собеседник агентства.

По его информации, среди желающих профессионально заняться управлением казанскими парками люди в возрасте от 21 до 52 лет, проживающие как в Казани, так и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Все отобранные претенденты, согласно условиям конкурса, имеют высшее образование, но оно не обязательно должно быть профильным.

«Мы хотим найти таких специалистов, которые смогут управлять общественными пространствами в самых разных аспектах — обеспечивать высокое качество содержания, уборки и благоустройства в парках и скверах, проводить различные мероприятия, организовать и контролировать торговлю», — уточнил представитель оргкомитета.

В рамках состоявшейся установочной встречи каждый из 11 парков и скверов согласно жребию получил равное количество «опекунов» в лице претендентов на должность парк-менеджеров. Они в свою очередь получили основное конкурсное задание: в течение двух недель претендентам предстоит разработать концепцию управления городскими общественными пространствами на примере конкретного парка или сквера, предложив, в том числе, план мероприятий, маркетинговую стратегию, порядок содержания и благоустройства территории. Следующим этапом конкурса станет очная презентация разработанных концепций, в рамках которой претендентам на должность парк-менеджеров предстоит также решить ряд тематических кейсов, связанных с их будущей работой на территории парков и скверов города.