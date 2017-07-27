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13:04 (мск), источник: РИА Новости

В Казани более 200 человек претендуют на 11 мест парк-менеджеров

КАЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Парки и скверы Казани к концу августа обретут профессиональных управляющих, которых отберут в рамках открытого конкурса: на 11 мест парк-менеджеров претендуют почти 220 человек разного возраста из разных городов России, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Источник: РИА Новости

«За две недели заявочного этапа открытого конкурса на должность парк-менеджеров городских общественных пространств Казани было принято 216 резюме, таким образом, конкурс составил почти 20 человек на место», — сказал собеседник агентства.

По его информации, среди желающих профессионально заняться управлением казанскими парками люди в возрасте от 21 до 52 лет, проживающие как в Казани, так и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Все отобранные претенденты, согласно условиям конкурса, имеют высшее образование, но оно не обязательно должно быть профильным.

«Мы хотим найти таких специалистов, которые смогут управлять общественными пространствами в самых разных аспектах — обеспечивать высокое качество содержания, уборки и благоустройства в парках и скверах, проводить различные мероприятия, организовать и контролировать торговлю», — уточнил представитель оргкомитета.

В рамках состоявшейся установочной встречи каждый из 11 парков и скверов согласно жребию получил равное количество «опекунов» в лице претендентов на должность парк-менеджеров. Они в свою очередь получили основное конкурсное задание: в течение двух недель претендентам предстоит разработать концепцию управления городскими общественными пространствами на примере конкретного парка или сквера, предложив, в том числе, план мероприятий, маркетинговую стратегию, порядок содержания и благоустройства территории. Следующим этапом конкурса станет очная презентация разработанных концепций, в рамках которой претендентам на должность парк-менеджеров предстоит также решить ряд тематических кейсов, связанных с их будущей работой на территории парков и скверов города.

В итоге жюри, в составе которого помощник президента Татарстана Наталия Фишман, первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев, приглашенные эксперты, отберет из более чем 200 претендентов 11 лучших. В случае успешного прохождения трехмесячного испытательного срока они будут трудоустроены. Организаторами конкурса выступают исполком Казани, Дирекция парков и скверов города и фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».

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