В Казани более 200 человек претендуют на 11 мест парк-менеджеров
КАЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Парки и скверы Казани к концу августа обретут профессиональных управляющих, которых отберут в рамках открытого конкурса: на 11 мест
КАЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Парки и скверы Казани к концу августа обретут профессиональных управляющих, которых отберут в рамках открытого конкурса: на 11 мест
«За две недели заявочного этапа открытого конкурса на должность
По его информации, среди желающих профессионально заняться управлением казанскими парками люди в возрасте от 21 до 52 лет, проживающие как в Казани, так и в Москве,
«Мы хотим найти таких специалистов, которые смогут управлять общественными пространствами в самых разных аспектах — обеспечивать высокое качество содержания, уборки и благоустройства в парках и скверах, проводить различные мероприятия, организовать и контролировать торговлю», — уточнил представитель оргкомитета.
В рамках состоявшейся установочной встречи каждый из 11 парков и скверов согласно жребию получил равное количество «опекунов» в лице претендентов на должность
В итоге жюри, в составе которого помощник президента Татарстана Наталия Фишман, первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев, приглашенные эксперты, отберет из более чем 200 претендентов 11 лучших. В случае успешного прохождения трехмесячного испытательного срока они будут трудоустроены. Организаторами конкурса выступают исполком Казани, Дирекция парков и скверов города и фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».