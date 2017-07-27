«Пьяная» дорога появилась в Челябинской области
В центре Кунашака появилась новая разметка — «пьяная». Полоса, нанесенная вкривь, удивила не только автовладельцев, но и жителей города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В центре Кунашака появилась новая разметка — «пьяная». Полоса, нанесенная вкривь, удивила не только автовладельцев, но и жителей города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Интересная прерывистая разделительная полоса идет по всему Кунашаку. Местами она нанесена очень странным методом. Жители делятся видеозаписями в соцсетях с вопросом «Так и должно быть?».
«Всю разметку, какая есть, мы наносили согласно плану, который составлялся по госту. Что касаемо немного не ровной разметки прерывистых линий, то это, действительно, наша вина — будем исправлять!», — поясняет ситуацию руководитель МБУ «ДорСервис» Галимьян Аминов агенству
Жители поселка в ответ только отшучиваются и комментируют видеозапись: «Для Кунашака пойдет!!!».
Отметим, что такой инцидент в Кунашаке не первый. До этого автомобилисты жаловались на две сплошные линии желтого цвета прямо в центре дороги. Согласно правилам дорожного движения, такого рода разметка наносится для обозначения края проезжей части.
Алексей Масленников.