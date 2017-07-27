28—30 июля в Казани ограничат движение транспорта по улицам Гоголя, Щапова и Муштари

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 27 июля). В Казани с 9.00 28 июля до 6.00 30 июля будет ограничено движение транспортных средств по ул. Гоголя (на участке от ул. Горького до ул. Щапова), по ул. Щапова (на участке от ул. Гоголя до ул. Муштари), по ул. Муштари (на участке от ул. Горького до ул. Щапова). На этот период участки дорог станут пешеходными.

В этот же период будут закрыты парковки в зоне № 112 по нечетной стороне ул. Гоголя (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова) и в зоне № 114 по обеим сторонам ул. Муштари (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова).