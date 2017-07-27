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12:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

28—30 июля в Казани ограничат движение транспорта по улицам Гоголя, Щапова и Муштари

В этот же период будут закрыты некоторые муниципальные парковки.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 27 июля). В Казани с 9.00 28 июля до 6.00 30 июля будет ограничено движение транспортных средств по ул. Гоголя (на участке от ул. Горького до ул. Щапова), по ул. Щапова (на участке от ул. Гоголя до ул. Муштари), по ул. Муштари (на участке от ул. Горького до ул. Щапова). На этот период участки дорог станут пешеходными.

В этот же период будут закрыты парковки в зоне № 112 по нечетной стороне ул. Гоголя (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова) и в зоне № 114 по обеим сторонам ул. Муштари (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова).

Изменения в организации дорожного движения связаны с проведением в столице Татарстана фестиваля моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно в Париж». Об этом говорится в Постановлении Исполнительного комитета Казани № 2360, размещенном в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

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