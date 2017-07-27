В пятницу и субботу Крым накроют ливни, град и шквал
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму объявлено экстренное предупреждение о непогоде на утро и день 28 и в течение суток 29 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму объявлено экстренное предупреждение о непогоде на утро и день 28 и в течение суток 29 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” утром и днем 28, а также в течение суток 29 июля в Крыму и Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 20−25 м/с», — отмечается в сообщении.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать во время непогоды правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, деревьев.
Во время грозы спасатели советуют по возможности не выходить из дома, отключить радио и телевизоры, избегать использования телефонов и электроприборов.