Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Как заставить гнев работать на себя
Мария Шукшина показала фото внука
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Анохина в бикини показала результаты липосакции
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Политические битвы
12:55 (мск), источник: РИА Крым

В пятницу и субботу Крым накроют ливни, град и шквал

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму объявлено экстренное предупреждение о непогоде на утро и день 28 и в течение суток 29 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” утром и днем 28, а также в течение суток 29 июля в Крыму и Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 20−25 м/с», — отмечается в сообщении.

В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать во время непогоды правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, деревьев.

Во время грозы спасатели советуют по возможности не выходить из дома, отключить радио и телевизоры, избегать использования телефонов и электроприборов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь