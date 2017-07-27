Трехмиллионного пассажира встретили в аэропорту Сочи

Трехмиллионным пассажиром в 2017 году стал Сергей Маршаков, зарегистрированный со своей семьей с помощью онлайн-сервисов на рейс, вылетающий в Москву.

«В аэропорту состоялась торжественная встреча пассажира, в ходе которой представители аэропорта вручили юбилейному пассажиру памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание двух человек в бизнес-зале. Авиакомпания презентовала ему сертификат на бесплатный перелет двух человек по маршруту “Москва — Сочи” и обратно», — сообщила Анна Шалимова, менеджер по связям с общественностью «Базэл Аэро».