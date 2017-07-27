Трехмиллионного пассажира встретили в аэропорту Сочи
Произошло это на месяц раньше, чем в 2016 году.
Произошло это на месяц раньше, чем в 2016 году.
Трехмиллионным пассажиром в 2017 году стал Сергей Маршаков, зарегистрированный со своей семьей с помощью
«В аэропорту состоялась торжественная встреча пассажира, в ходе которой представители аэропорта вручили юбилейному пассажиру памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание двух человек в
Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. На внутренних авиалиниях перевезли более 2,9 млн человек (+ 8,9% к аналогичному периоду 2016-го), на международных — около 100 000 (+54,8%).