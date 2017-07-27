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12:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Трехмиллионного пассажира встретили в аэропорту Сочи

Произошло это на месяц раньше, чем в 2016 году.

Трехмиллионным пассажиром в 2017 году стал Сергей Маршаков, зарегистрированный со своей семьей с помощью онлайн-сервисов на рейс, вылетающий в Москву.

«В аэропорту состоялась торжественная встреча пассажира, в ходе которой представители аэропорта вручили юбилейному пассажиру памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание двух человек в бизнес-зале. Авиакомпания презентовала ему сертификат на бесплатный перелет двух человек по маршруту “Москва — Сочи” и обратно», — сообщила Анна Шалимова, менеджер по связям с общественностью «Базэл Аэро».

Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. На внутренних авиалиниях перевезли более 2,9 млн человек (+ 8,9% к аналогичному периоду 2016-го), на международных — около 100 000 (+54,8%).

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