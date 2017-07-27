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13:17 (мск), источник: VN.ru

Экстренное предупреждение от МЧС: грозы и град

О надвигающейся непогоде 28 июля предупредило жителей Новосибирской области ГУ МЧС по региону. Спасатели рассказали, что стоит делать в чрезвычайных ситуациях.

По данным Гидрометеоцентра, 28 июля по западным районам Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, днем усиление ветра до 17−22 м/с. В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

МЧС рекомендует во время сильных порывов ветра находиться внутри зданий, а если непогода застала на улице, держаться подальше от рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и деревьев. Автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Напомним, в начале неделю запад Новосибирской области уже подвергался нападкам стихии. Так, в Северном районе в ночь с 24 на 25 июля выпало рекордное количество осадков — 152 мм, или 230% от месячной нормы. В два с половиной раза был перекрыт предыдущий рекорд, наблюдаемый в 1940 году. Дороги размыло, огороды затопило водой.

25 июля ураган обрушился на Усть-Тарку — ветром снесло крышу спорткомплекса площадью 700 квадратных метров, повреждены деревья и линии электропередач. Тем временем в селе Полтавка Чановского района крупный град уничтожил урожай местных жителей. Град был такой силы, что в некоторых домах побило стекла, пластик на оконных рамах изрешечен, ведра, стоявшие на улице, продырявлены.

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