Экстренное предупреждение от МЧС: грозы и град

По данным Гидрометеоцентра, 28 июля по западным районам Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, днем усиление ветра до 17−22 м/с. В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

МЧС рекомендует во время сильных порывов ветра находиться внутри зданий, а если непогода застала на улице, держаться подальше от рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и деревьев. Автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Напомним, в начале неделю запад Новосибирской области уже подвергался нападкам стихии. Так, в Северном районе в ночь с 24 на 25 июля выпало рекордное количество осадков — 152 мм, или 230% от месячной нормы. В два с половиной раза был перекрыт предыдущий рекорд, наблюдаемый в 1940 году. Дороги размыло, огороды затопило водой.