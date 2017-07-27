В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России

Источник: РИА "Новости"

В центре бухты в парадной линии выстроились восемь кораблей, в том числе флагман ЧФ — ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол».

После смотра кораблей и приветствия моряков командующим военно-морским парадом ЧФ начался военно-исторический праздник — традиционно с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути. О становлении Севастополя зрителям рассказали Екатерина II, князь Григорий Потемкин, полководец Александр Суворов и адмирал Федор Ушаков.

После исторической части элементы боевой подготовки показали моряки-черноморцы и военные летчики. Эта часть праздника началась с прохождения противодиверсионных катеров «Раптор» и кораблей пограничников.

Затем тральщики ЧФ показали навыки поиска и уничтожения мин, подводные силы обнаружили и уничтожили условную подводную лодку противника, состоялся артиллерийский бой с надводными кораблями противника, высадка десанта, рукопашный бой морских пехотинцев, операция по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.

Завершился праздник «вальсом буксиров» с фонтанами и групповым прыжком парашютистов.