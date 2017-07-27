В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). В акватории Севастопольской бухты состоялась генеральная репетиция парада кораблей и
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). В акватории Севастопольской бухты состоялась генеральная репетиция парада кораблей и
В центре бухты в парадной линии выстроились восемь кораблей, в том числе флагман ЧФ — ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол».
После смотра кораблей и приветствия моряков командующим
После исторической части элементы боевой подготовки показали
Затем тральщики ЧФ показали навыки поиска и уничтожения мин, подводные силы обнаружили и уничтожили условную подводную лодку противника, состоялся артиллерийский бой с надводными кораблями противника, высадка десанта, рукопашный бой морских пехотинцев, операция по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.
Завершился праздник «вальсом буксиров» с фонтанами и групповым прыжком парашютистов.
Россия отмечает День ВМФ в последнее воскресенье июля — в этом году праздник выпадает на 30 июля.