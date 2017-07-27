Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Саакашвили ответил на лишение его украинского гражданства
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Самолеты РФ способны лазером прервать ракетную атаку врага – СМИ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
13:28 (мск), источник: РИА Новости

Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и хоккеист сборной России Александр Овечкин возглавил рейтинг отечественных звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.

Источник: РИА Новости

По данным издания, доход спортсмена составил 14 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занял певец Филипп Киркоров, доход которого оценивается в 7,4 миллионов долларов, а третье —певец Григорий Лепс (с шестью миллионами долларов).

Читайте также
Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц и женщин-политиков

В первой десятке кроме Овечкина оказались еще два хоккеиста — нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. Они заняли шестое и восьмое место в списке соответственно.

Также в топ-10 попали Тимати, Дима Билан, Егор Крид, Анна Нетребко и Ксения Собчак.

Отмечатся, что с 2005 года лидером рейтинга (за исключением 2011 и 2012 годов) была теннисистка Мария Шарапова. Однако на фоне допингового скандала Шарапова опустилась на 19 строчку с доходом в 3 миллиона долларов.

Как поясняет издание, при составлении рейтинга учитываются такие факторы, как доходы за год, внимание СМИ и интерес к знаменитости со стороны интернет-аудитории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Решение ФРГ по 'Северному потоку-2' не затронет главного. Мнение
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык и культуру России
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь