В Крыму открыли первый на полуострове 98-метровый подвесной мост
Любителям острых ощущений предлагают пройтись на 35-метровой высоте над морем.
Любителям острых ощущений предлагают пройтись на 35-метровой высоте над морем.
В Симеизе на скале Дива запустили новый
На прочность мост уже испытали министр спорта Крыма Елизавета Кожичева и депутат Госдумы Андрей Козенко.
— Мост выдержал, мы тоже. Спускаться обратно с Дивы, кстати, пришлось на
— Особенностью данного моста является то, что в его конструкции отсутствуют
Любители острых ощущений могут пройтись по мосту на высоте 35 метров и спуститься со скалы на