В Крыму открыли первый на полуострове 98-метровый подвесной мост

Источник: Комсомольская правда

В Симеизе на скале Дива запустили новый спортивной-туристический объект для экстремалов — 98-метровый подвесной мост. Аналогов ему в Крыму нет.

На прочность мост уже испытали министр спорта Крыма Елизавета Кожичева и депутат Госдумы Андрей Козенко.

— Мост выдержал, мы тоже. Спускаться обратно с Дивы, кстати, пришлось на зип-лайне. Адреналин зашкаливал даже у наблюдающих за процессом со стороны, — рассказал Андрей Козенко в Facebook.

— Особенностью данного моста является то, что в его конструкции отсутствуют какие-либо капитальные элементы, все выполнено из легких, экологически чистых материалов, — рассказали в пресс-службе Министерства спорт РК. — Установкой и проектированием моста занималась креативная команда крымских специалистов.