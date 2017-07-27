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14:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму открыли первый на полуострове 98-метровый подвесной мост

Любителям острых ощущений предлагают пройтись на 35-метровой высоте над морем.

Источник: Комсомольская правда

В Симеизе на скале Дива запустили новый спортивной-туристический объект для экстремалов — 98-метровый подвесной мост. Аналогов ему в Крыму нет.

На прочность мост уже испытали министр спорта Крыма Елизавета Кожичева и депутат Госдумы Андрей Козенко.

— Мост выдержал, мы тоже. Спускаться обратно с Дивы, кстати, пришлось на зип-лайне. Адреналин зашкаливал даже у наблюдающих за процессом со стороны, — рассказал Андрей Козенко в Facebook.

— Особенностью данного моста является то, что в его конструкции отсутствуют какие-либо капитальные элементы, все выполнено из легких, экологически чистых материалов, — рассказали в пресс-службе Министерства спорт РК. — Установкой и проектированием моста занималась креативная команда крымских специалистов.

Любители острых ощущений могут пройтись по мосту на высоте 35 метров и спуститься со скалы на зип-лайне. Цена за проход по мосту — 300 рублей, а спуск — 500 рублей.

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