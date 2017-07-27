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14:31 (мск), источник: АиФ Калининград

Железнодорожные переезды в городе Ладушкин закроют на ремонт

Схема объезда будет размещена при подъезде к закрываемому участку автодороги.

Железнодорожные переезды в городе Ладушкин закроют 31 июля и 2 августа. Об этом автомобилистов предупреждают в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Это необходимо для того, чтобы провести плановый капитальный ремонт железнодорожного переезда на 27,6 км автомобильной дороги Калининград — Мамоново.

Так, будет перекрыто движение с 12:00 31 июля до 00:00 1 августа и с 12:00 2 августа до 00:00 3 августа временно.

«В ходе ремонтных работ на железнодорожном переезде будет проводиться замена рельсошпальной решётки и резинокордового настила, а также асфальтирование подходов к переезду», — рассказали в КЖД.

Схема объезда будет размещена при подъезде к закрываемому участку автодороги.

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