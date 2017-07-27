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14:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Съемки сериала «Смотритель маяка» пройдут в Таганроге

Из-за работы съемочной группы будет ограничено движение на нескольких улицах города.

Съемки сериала «Смотритель маяка» пройдут в Таганроге в течение почти трех месяцев, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на заместителя директора съемочной группы Сергея Пахомова.

«Съемки начинаются 27-го июля на Каменной лестнице — одной из самых заметных достопримечательностей Таганрога. Это будет многосерийный фильм, действие которого происходит в 1914-м году. Он расскажет о противостоянии немецких шпионов и российской контрразведки. Не обойдется и без морских баталий. Так что Таганрог почти на три месяца погрузится в атмосферу дореволюционной России», — рассказал Сергей Пахомов.

В связи с работой съемочной группы 28 и 29 июля с 6.00 до 22.00 будет организовано реверсивное движение на участке улицы Греческой между переулками Некрасовским и Украинским, а также по улице Портовой от строения № 5 до № 8-ж.

Участки переулков Тургеневского и Добролюбовского между улицами Петровской и Греческой на это же время закроют для транспорта.

Напомним, «Смотритель маяка» снимается по заказу телеканала «НТВ». Режиссер картины — Павел Дроздов, продюсер — Сергей Багиров. В главных ролях — Егор Бероев («Турецкий гамбит») и Максим Дрозд («Мурка»).

Часть съемок сериала прошла в станице Старочеркасской и Ростове.

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