В Татарстане осужденных хотят привлечь к строительству ВСМ Москва — Казань
В Татарстане более 1800 осужденных привлечены к обязательным и исправительным работам.
В Татарстане более 1800 осужденных привлечены к обязательным и исправительным работам.
Осужденных могут привлечь к строительству высокоскоростной магистрали Москва — Казань, сообщает
На днях начальник
Отметим, что в Татарстане к обязательным и исправительным работам приговорены 1800 человек. По закону они могут отбывать наказание на своем рабочем месте, если такого нет, тогда их направляет уголовная инспекция. При этом часть зарплаты — от 5% до 20% отчисляется в казну. Осужденные к работам должны бесплатно до 4 часов в день заниматься