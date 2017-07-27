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14:42 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане осужденных хотят привлечь к строительству ВСМ Москва — Казань

В Татарстане более 1800 осужденных привлечены к обязательным и исправительным работам.

Источник: Аргументы и факты

Осужденных могут привлечь к строительству высокоскоростной магистрали Москва — Казань, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

На днях начальник уголовно-исполнительной инспекции Ринат Шаймурзин встретился с представителями РЖД в РТ. Темой беседы стала возможность привлечения осужденных к отбыванию наказаний без изоляции от общества к работе на объектах ОАО «РЖД», ее дочерних и зависимых структурах. Также стороны обсудили возможность их трудоустройства в перспективе на строительстве объектов ВСМ Москва-Казань.

Отметим, что в Татарстане к обязательным и исправительным работам приговорены 1800 человек. По закону они могут отбывать наказание на своем рабочем месте, если такого нет, тогда их направляет уголовная инспекция. При этом часть зарплаты — от 5% до 20% отчисляется в казну. Осужденные к работам должны бесплатно до 4 часов в день заниматься общественно-полезным трудом. Предварительно между организацией, где трудятся осужденные, и инспекцией заключается договор.

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