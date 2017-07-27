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14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Торфяная дорога в Петербурге до конца месяца станет односторонней

Причина перекрытия — реконструкция тепловой сети.

Очередные изменения ждут петербургских автомобилистов. Уже с завтрашнего вечера и до конца месяца движение по Торфяной дороге станет односторонним.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, закрывается для автотранспорта направление по Торфяной дороге от улицы Оптиков к Ситцевой улице. Причины перекрытия — реконструкция тепловой сети.

Напомним также, что в связи с подготовкой к празднованию Дня ВМФ в пятницу 28 июля днем снова разведут четыре моста над Невой: Троицкий, Благовещенский, Дворцовый и Литейный. По ним будет не проехать с 09:25 до 13:20.

Кроме того для транспорта с девяти утра и до полудня закроют Сенатскую площадь, Адмиралтейский проезд, Адмиралтейскую набережную и Английскую набережную от Адмиралтейской до Благовещенского моста. Так что автомобилистам советуют 28 июля отказаться от машины и пересесть на общественный транспорт. Как и в сам День ВМФ.

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