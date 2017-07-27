Торфяная дорога в Петербурге до конца месяца станет односторонней
Причина перекрытия — реконструкция тепловой сети.
Причина перекрытия — реконструкция тепловой сети.
Очередные изменения ждут петербургских автомобилистов. Уже с завтрашнего вечера и до конца месяца движение по Торфяной дороге станет односторонним.
Как сообщили в
Напомним также, что в связи с подготовкой к празднованию Дня ВМФ в пятницу 28 июля днем снова разведут четыре моста над Невой: Троицкий, Благовещенский, Дворцовый и Литейный. По ним будет не проехать с 09:25 до 13:20.
Кроме того для транспорта с девяти утра и до полудня закроют Сенатскую площадь, Адмиралтейский проезд, Адмиралтейскую набережную и Английскую набережную от Адмиралтейской до Благовещенского моста. Так что автомобилистам советуют 28 июля отказаться от машины и пересесть на общественный транспорт. Как и в сам День ВМФ.