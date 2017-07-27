Единственный в стране кинозал ожидания появился на вокзале «Новосибирск-Главный»

Кино под стук колес поездов. Для пассажиров, задержавшихся в пути, любимые фильмы снова на большом экране.
Виктория Шмидт, корреспондент: «Вокзал Новосибирск-Главный — единственный в стране с собственным кинозалом ожидания. В репертуаре только те фильмы, в сюжете которых присутствует железная дорога».
У Клочковых впереди — трое суток в плацкарте. Возвращение домой, в Амурскую область. Чтобы не опоздать на поезд, большая семья приехала на вокзал заранее. Будет коротать время под советские фильмы. «Вокзал для двоих», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Золотой эшелон». В режиме нон-стоп. 24 часа в сутки.
Оксана Кремер, и. о. начальника вокзала «Новосибирск-Главный»: «Это всеми любимое кино, в дальнейшем репертуар будем менять, но мы будем придерживаться той же тенденции, и будем показывать фильмы, которые косвенно или напрямую связаны с железной дорогой».
Вокзал для двоих — уже не на экране, а в жизни. На один день зал ожидания стал местом признания в любви. По громкой связи, на глазах у сотен людей — предложение руки и сердца. В плейлист новосибирского кинозала ожидания пора добавлять еще один фильм.