Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Как заставить гнев работать на себя
Саакашвили ответил на лишение его украинского гражданства
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Богатый жених предложил Волочковой выйти замуж - СМИ
СМИ: ведущий Антон Привольнов развёлся с супругой
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
13:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Единственный в стране кинозал ожидания появился на вокзале «Новосибирск-Главный»

Самый необычный кинозал в стране. Его зрители — пассажиры поездов. О новом проекте вокзала «Новосибирск-Главный» в репортаже из цикла «Я-Новосибирск. Портрет микрорайона».

Источник: Вести - Новосибирск

Кино под стук колес поездов. Для пассажиров, задержавшихся в пути, любимые фильмы снова на большом экране.

Виктория Шмидт, корреспондент: «Вокзал Новосибирск-Главный — единственный в стране с собственным кинозалом ожидания. В репертуаре только те фильмы, в сюжете которых присутствует железная дорога».

Во время загрузки произошла ошибка.

У Клочковых впереди — трое суток в плацкарте. Возвращение домой, в Амурскую область. Чтобы не опоздать на поезд, большая семья приехала на вокзал заранее. Будет коротать время под советские фильмы. «Вокзал для двоих», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Золотой эшелон». В режиме нон-стоп. 24 часа в сутки.

Оксана Кремер, и. о. начальника вокзала «Новосибирск-Главный»: «Это всеми любимое кино, в дальнейшем репертуар будем менять, но мы будем придерживаться той же тенденции, и будем показывать фильмы, которые косвенно или напрямую связаны с железной дорогой».

Вокзал для двоих — уже не на экране, а в жизни. На один день зал ожидания стал местом признания в любви. По громкой связи, на глазах у сотен людей — предложение руки и сердца. В плейлист новосибирского кинозала ожидания пора добавлять еще один фильм.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык и культуру России
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь