Единственный в стране кинозал ожидания появился на вокзале «Новосибирск-Главный»

Источник: Вести - Новосибирск

Кино под стук колес поездов. Для пассажиров, задержавшихся в пути, любимые фильмы снова на большом экране.

Виктория Шмидт, корреспондент: «Вокзал Новосибирск-Главный — единственный в стране с собственным кинозалом ожидания. В репертуаре только те фильмы, в сюжете которых присутствует железная дорога».

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У Клочковых впереди — трое суток в плацкарте. Возвращение домой, в Амурскую область. Чтобы не опоздать на поезд, большая семья приехала на вокзал заранее. Будет коротать время под советские фильмы. «Вокзал для двоих», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Золотой эшелон». В режиме нон-стоп. 24 часа в сутки.

Оксана Кремер, и. о. начальника вокзала «Новосибирск-Главный»: «Это всеми любимое кино, в дальнейшем репертуар будем менять, но мы будем придерживаться той же тенденции, и будем показывать фильмы, которые косвенно или напрямую связаны с железной дорогой».