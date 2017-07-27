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13:58 (мск), источник: СуперОмск

В Книгу почета Омска внесли имена восьмерых деятелей культуры

Сегодня, 27 июля, в Омском городском Совете состоялась торжественная церемония внесения в Книгу почета Омска имен городских деятелей культуры.

Книга представляет собой список омских деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие музыкального, хореографического, изобразительного, театрального и других видов искусств. Традиция ведется с 2007 года, за этот период Книга почета пополнилась 70 именами.

«За все годы, когда проходило это мероприятие, единственная проблема была у членов жюри — определить самых достойных, самых уважаемых людей. На самом деле Омск — город богатый людьми творческими, талантливыми. И очень сложно определить, кого же нужно сегодня почувствовать. Но тем не менее каждый год таких людей определяет компетентное жюри. Я хочу поблагодарить всех за вклад в развитие города, за любовь к этому городу», — выступила вице-мэр Ирина Касьянова.

Теперь в Книгу добавились имена восьми культурных деятелей. Это преподаватель ДШИ № 1 Лариса Басаргина, радиоведущая ГТРК «Иртыш» Лариса Белобородова, художественный руководитель ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ Татьяна Борисенко, дирижер народного хора ветеранов центра досуга «Современник» Галина Качурина, директор ДШИ № 7 Ирина Нестерова, главный дирижер Омского музыкального театра, народный артист РФ Юрий Соснин и дирижер оркестровой группы ансамбля танца «Иртыш» Анатолий Федоткин.

«Нам есть чем гордиться, у нас очень высокая культура. Мы разменяли четвертое столетие, и имена наших земляков, всех, кто внес вклад, все остаются в истории города Омска. Достижения в разных сферах — будь то журналистский труд, писательская стезя, обучение хоровому пению, музыке, руководство творческими коллективами, организация масштабных досуговых мероприятий — это всё огромный вклад в развитие Омска. Не зря говорят, что красота спасет мир. И благодаря вам Омск становится краше, и мы умеем это показать», — поздравила чествуемых сегодня деятелей культуры председатель горсовета Галина Горст.

Таким образом, теперь Книга почета Омска содержит 78 имен.

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