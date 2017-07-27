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14:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС по РТ: Завтра в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Ухудшение погоды на территории РТ ожидается 28 июля в течении всего дня.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Татарстане 28 июля утром, днем и вечером ожидаются грозы и сильный порывистый ветер до 15−20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

МЧС по РТ рекомендует в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи. Не стоять возле непрочных навесов, карнизов домов и витрин. Во избежание получения травм необходимо спрятаться от непогоды в подъезд или подвал здания.

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