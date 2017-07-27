Темпы работ на объектах ЧМ-2018 будут ускорены в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, глава региона также потребовал увеличить количество специалистов на объектах. При этом губернатор подчеркнул, что в ходе работ должны неукоснительно соблюдаться высокое качество и все меры безопасности, — добавили в ведомстве.

«Несмотря на высокую оценку заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и рабочей группы, которая предварительно проверила все объекты, задействованные в проведении Чемпионата мира 2018 года по футболу, нам расслабляться нельзя. Работы очень много по каждому объекту без исключений. Темпы нельзя снижать», — подчеркнул губернатор.