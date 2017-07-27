Полиция Южного Урала сняла клип о своих буднях

У ГУ МВД по Челябинской области появился патриотичный клип, посвященный повседневной работе полицейских, — на видео наряды ППС, ДПС, участковые и их участие в рейдах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, на официальном сайте полицейского Главка размещены результаты ведомственного соцопроса, в котором поучаствовали 756 человек. Эти люди показали свое отношение к работе стражей порядка.

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«Почти половина опрошенных (49%) выразили уверенность в защищенности от преступных посягательств, 54% опрашиваемых доверяют и рассчитывают на помощь полиции и 55% высоко оценили эффективность деятельности органов внутренних дел. На вопрос имеются ли изменения к лучшему в работе полиции, 47% граждан ответили положительно», — говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области.

Там также отмечается, что позитив у челябинцев вызывают сотрудники тех служб, которые непосредственно работают с населением. Деятельностью участковых уполномоченных полиции удовлетворены 50% жителей Челябинска и 23% не удовлетворены, работу патрульно-постовой службы 52% оценивают положительно и 21% отрицательно, действиям сотрудников ГИБДД положительную оценку дали 54% респондентов и 22% — отрицательную.

Между тем, результаты другого исследования параллельно опубликовали специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС. В нем также приняли участие 700 человек.

«Процент горожан, полностью доверяющих полиции, зафиксирован на отметке 6,4%. Тех, кто скорее доверяет органам внутренних дел — 28%. Таким образом, в общей сложности полиции доверяет более чем каждый третий горожанин (34,4%). Число челябинцев, не доверяющих органам внутренних дел, составляет 52,4%. При этом тех, кто скорее не доверяет полиции чуть больше, чем тех, кто совершенно не доверяет данному институту: 28,4% против 24%», — сообщает пресс-служба РАНХиГС.