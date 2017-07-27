Полиция Южного Урала сняла клип о своих буднях
Стражи порядка показали разводы, работу ППС и участковых с гражданами.
Стражи порядка показали разводы, работу ППС и участковых с гражданами.
У ГУ МВД по Челябинской области появился патриотичный клип, посвященный повседневной работе полицейских, — на видео наряды ППС, ДПС, участковые и их участие в рейдах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Кроме того, на официальном сайте полицейского Главка размещены результаты ведомственного соцопроса, в котором поучаствовали 756 человек. Эти люди показали свое отношение к работе стражей порядка.
«Почти половина опрошенных (49%) выразили уверенность в защищенности от преступных посягательств, 54% опрашиваемых доверяют и рассчитывают на помощь полиции и 55% высоко оценили эффективность деятельности органов внутренних дел. На вопрос имеются ли изменения к лучшему в работе полиции, 47% граждан ответили положительно», — говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области.
Там также отмечается, что позитив у челябинцев вызывают сотрудники тех служб, которые непосредственно работают с населением. Деятельностью участковых уполномоченных полиции удовлетворены 50% жителей Челябинска и 23% не удовлетворены, работу
Между тем, результаты другого исследования параллельно опубликовали специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС. В нем также приняли участие 700 человек.
«Процент горожан, полностью доверяющих полиции, зафиксирован на отметке 6,4%. Тех, кто скорее доверяет органам внутренних дел — 28%. Таким образом, в общей сложности полиции доверяет более чем каждый третий горожанин (34,4%). Число челябинцев, не доверяющих органам внутренних дел, составляет 52,4%. При этом тех, кто скорее не доверяет полиции чуть больше, чем тех, кто совершенно не доверяет данному институту: 28,4% против 24%», — сообщает
В президентской академии подчеркнули, что Челябинск в картине доверия органам внутренних дел выглядит достаточно неплохо по сравнению с другими городами России. Однако полиции рекомендовали повышать степень публичности и открытости для улучшения показателей.