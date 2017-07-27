В Феодосии ограничат продажу алкоголя
Феодосийские власти запретили продавать алкогольные напитки на время празднования Дня города, 200-летия Айвазовского и Дня ВМФ.
Феодосийские власти запретили продавать алкогольные напитки на время празднования Дня города, 200-летия Айвазовского и Дня ВМФ.
Власти Феодосии запретили продавать алкогольные напитки во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, 200-летию Айвазовского и дню ВМФ России, передает
«В связи с проведением торжественных мероприятий на Привокзальной площади и площади перед кинотеатром “Крым” с 28 по 30 июля запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Запрет действует за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания проведения публичных мероприятий», — отметили в
Уточним, что основные праздничные мероприятия пройдут в центральной части города. Гуляния запланированы с 28 по 30 июня.