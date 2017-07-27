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14:36 (мск), источник: АиФ Крым

В Феодосии ограничат продажу алкоголя

Феодосийские власти запретили продавать алкогольные напитки на время празднования Дня города, 200-летия Айвазовского и Дня ВМФ.

Власти Феодосии запретили продавать алкогольные напитки во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, 200-летию Айвазовского и дню ВМФ России, передает пресс-служба администрации города.

«В связи с проведением торжественных мероприятий на Привокзальной площади и площади перед кинотеатром “Крым” с 28 по 30 июля запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Запрет действует за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания проведения публичных мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Уточним, что основные праздничные мероприятия пройдут в центральной части города. Гуляния запланированы с 28 по 30 июня.

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