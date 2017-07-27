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14:28 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Спасатели призывают уральцев не выезжать на природу

Предупреждение о непогоде продолжает действовать в Свердловской области.

В регионе, по прогнозам синоптиков, могут пройти сильные дожди и ливни. Экстренное предупреждение уже направлено в муниципальные образования, там должны постоянно мониторить уровень воды, состояние гидротехнических сооружений и готовности аварийно-восстановительных формирований к реагированию на возможные ЧП.

Спасатели круглосуточно контролируют обстановку, новую информацию получают каждые два часа. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Свердловской области отложить отдых на природе, особенно уточняя, что во время дождя любителям рыбной ловли не стоит выходить на воду.

Если ливень застал в дороге, то необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не пытаться преодолеть подтопленные участки вброд.

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