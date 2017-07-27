Спасатели призывают уральцев не выезжать на природу

В регионе, по прогнозам синоптиков, могут пройти сильные дожди и ливни. Экстренное предупреждение уже направлено в муниципальные образования, там должны постоянно мониторить уровень воды, состояние гидротехнических сооружений и готовности аварийно-восстановительных формирований к реагированию на возможные ЧП.

Спасатели круглосуточно контролируют обстановку, новую информацию получают каждые два часа. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Свердловской области отложить отдых на природе, особенно уточняя, что во время дождя любителям рыбной ловли не стоит выходить на воду.