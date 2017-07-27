Очевидцы нашли источник «нефти» на городском пруду Екатеринбурга
В акваторию пруда продолжают стекать маслянистые отходы.
В акваторию пруда продолжают стекать маслянистые отходы.
Екатеринбуржцы продолжают наблюдать на поверхности городского пруда маслянистые отходы. Маслянистые пятна стекают в пруд на одном из ливневых стоков, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
По информации очевидцев, сток расположен рядом с тем местом, где сейчас проходят работы по подготовке к реконструкции Макаровского моста. «Льется грязная вода, которая попадает в акваторию и растекается по всему его периметру. Это наглядно видно и сегодня за мостом в районе Симановской мельницы и
Слова горожан подтвердились, корреспондент издания в районе Макаровского моста увидел нелицеприятную картину, которую заметили еще накануне. Как сообщили «АиФ-Урал» в прокуратуре Свердловской области, сейчас департамент Росприроднадзора по УрФО составил акт, согласно которому должны быть взяты пробы воды и установить причины произошедшего.
«Согласно полученным данным, прокуратура даст правовую и юридическую оценку этим обстоятельствам. К ситуации подключены все уполномоченные ведомства», — сообщила корреспонденту «АиФ-Урал» официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.
Предположительно, прокурорская проверка закончится через месяц. Напомним, что накануне очевидцы обнаружили маслянистые пятна в акватории городского пруда. Люди грешили на то, что это связано с работами по реконструкции Макаровского моста, куда зашла тяжелая техника. Экскаваторы делают насыпь из грунта для транспорта и пешеходов, чтобы приступить к смене опор моста.