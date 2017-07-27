Сотрудников детсада Варны наказали за нарушения санитарных норм

«По результатам проверки были выявлены нарушения СанПиН “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций” в части проведения санитарной обработки инвентаря, детских игрушек и помещений групп, а также установлено, что нарушался процесс хранения и маркировки пищевой продукции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.