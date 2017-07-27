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14:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сотрудников детсада Варны наказали за нарушения санитарных норм

После проверки прокуратуры сотрудников детского сада Варны привлекли к административной ответственности за нарушения санитарных норм, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

«По результатам проверки были выявлены нарушения СанПиН “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций” в части проведения санитарной обработки инвентаря, детских игрушек и помещений групп, а также установлено, что нарушался процесс хранения и маркировки пищевой продукции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Четырем сотрудникам детсада придется заплатить штраф. Заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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